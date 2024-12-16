Неизвестные подожгли Дом пионеров в Ростовской области

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фойе Дома пионеров в Ростовской области. Об этом сообщает глава администрации Сальского района Владимир Березовский.

Инцидент произошел в городе Сальске. Неизвестные злоумышленники подожгли Дом пионеров имени Филоненко на Первомайской улице, бросив в фойе бутылку с зажигательной смесью.

Произошедшее возгорание с помощью огнетушителя потушил сторож. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства случившегося. Отмечается, что все образовательные учреждения продолжают работу в обычном режиме.

До этого в Приморском крае мужчина разбил стекло в офисе банка и устроил поджог, но огонь быстро потушили. После этого он попытался поджечь здание местной администрации, которое находится в 300 метрах.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара в центре Москвы.