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Неизвестные подожгли Дом пионеров в Ростовской области

В Ростовской области неизвестные подожгли Дом пионеров

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Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фойе Дома пионеров в Ростовской области. Об этом сообщает глава администрации Сальского района Владимир Березовский.

Инцидент произошел в городе Сальске. Неизвестные злоумышленники подожгли Дом пионеров имени Филоненко на Первомайской улице, бросив в фойе бутылку с зажигательной смесью.

Произошедшее возгорание с помощью огнетушителя потушил сторож. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства случившегося. Отмечается, что все образовательные учреждения продолжают работу в обычном режиме.

До этого в Приморском крае мужчина разбил стекло в офисе банка и устроил поджог, но огонь быстро потушили. После этого он попытался поджечь здание местной администрации, которое находится в 300 метрах.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара в центре Москвы.

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