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В Подмосковье пункт полиции забросали коктейлями Молотова

Mash: в Одинцово пункт полиции забросали бутылками с зажигательной смесью
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Shutterstock

Мужчина в городе Одинцово Московской области забросал бутылками с зажигательной смесью здание опорного пункта полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Пожар потушили, виновника ищут», — говорится в сообщении.

По информации Mash, мужчину обманули аферисты из Днепропетровска (украинское название — Днепр).

В этом же здании расположен Одинцовский городской суд. Кроме того, еще один мужчина разлил и поджег горючее у находящегося неподалеку банка, добавил Mash.

В ноябре BAZA сообщала, что в Нижнем Новгороде 22-летняя студентка стала фигуранткой уголовного дела по статье «Покушение на теракт» после того, как забросала одно из отделений полиции и здание районной администрации бутылками с зажигательной смесью.

Девушку задержали в Липецке сотрудники спецслужб. Она пояснила, что действовала по указанию неизвестных. Они сообщили ей о том, что все ее деньги похищены и единственный способ вернуть их — напасть на отделение полиции. После этого по указанию аферистов нарушительница стала скрываться в Липецке.

Ранее в Красноярске девушка подожгла банкомат и загорелась сама.

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