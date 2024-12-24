Бывшего замглавы корпорации развития Курской области оставили в СИЗО

Суд решил оставить экс-замглавы корпорации развития Курской области Игоря Грабина в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Грабин останется под арестом несмотря на поданную в суде апелляцию.

20 декабря сообщалось, что в Курске задержали главу Корпорации развития, строившей оборонительные сооружения в приграничье. Лукина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.

В СИЗО уже находится заместитель гендиректора Корпорации развития Игорь Грабин, который проработал в должности чуть больше полугода. Mash писал, что он фактически не работал в организации, а отвечал только за вывод средств.

Также Ленинский суд Курска арестовал генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Ранее Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои «грехи».