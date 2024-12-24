Санта-Клаус закончил облет территории России. Об этом свидетельствуют данные программы NORAD Tracks Santa.

Он покинул российскую территорию в 16:03 после посещения Приморского края. Из России он полетел в Японию. На сайте можно отследить, где конкретно находится Санта в данный момент.

Судя по данным онлайн-карты, Санта «подарил» уже почти 1 млрд подарков детям на всей планете.

Недавно специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина дала рекомендации родителям в преддверии Нового года. По ее словам, им не стоит рассказывать детям правду о Деде Морозе.

При этом специалист добавила, что родителям не следует шантажировать детей Дедом Морозом, поскольку это закладывает в психику неверный поведенческий паттерн. Ребенок должен понимать, что чудеса происходят сами по себе, а не заслуги.

Ранее священник РПЦ объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом.