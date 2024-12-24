Родителей призвали не шантажировать детей Дедом Морозом

Родителям не следует шантажировать детей Дедом Морозом, поскольку это закладывает в психику неверный поведенческий паттерн. Об этом в интервью РИАМО предупредила специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина. Она подчеркнула, что ребенок должен понимать, что чудеса происходят просто так, а не только тогда, когда он их «заслужил».

«Иногда у родителей может возникнуть желание «использовать» новогоднее волшебство в воспитательных целях: «Если плохо будешь себя вести, то Дедушка Мороз не подарит тебе подарок». Лучше избегать такой категоричности», — посоветовала специалист.

Вместо этого она рекомендует напомнить ребенку, что в течение года у него многое получалось и его любят просто так, а не потому что он был «хорошим».

До этого Игонина говорила, что родителям не стоит рассказывать детям правду о Деде Морозе. По ее словам, всегда наступает тот момент, когда ребенок понимает, что зимнего волшебника не существует, но это должно произойти естественным образом.

Если же ребенок задает прямой вопрос про существование сказочного персонажа, не стоит спешить рассказывать правду. Лучше объяснить, что подарок, который положил под елку кто-то из взрослых, передал Дед Мороз, посоветовала психолог.

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