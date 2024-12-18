Священник РПЦ объяснил разницу между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом

Святой Николай Чудотворец, в отличие от коммерческого образа Санта Клауса, не играет роль «исполнителя желаний». Об этом рассказал ТАСС священник Русской православной церкви Антоний Борисов.

19 декабря в Православной церкви отмечают день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, наиболее известного в России как Николай Чудотворец или Николай Угодник. Он жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках.

Священнослужитель подчеркнул, что не стоит путать Николая Чудотворца с Санта Клаусом, воспринимать святого как «какого-то божка — исполнителя желаний». По словам Борисова, святые в христианском понимании — это сомолитвенники обычных людей, поручители перед Богом.

«Мы скорее молимся не им, а вместе с ними Богу. Ни Бога, ни святых нельзя воспринимать как фабрику исполнения желаний», — уточнил священник.

Он добавил, что в народном сознании древний святой ассоциируется с щедростью и отзывчивостью, поэтому неудивительно, что именно он лег в основу образа Санта Клауса, новогодне-рождественского персонажа.

Ранее в Турции нашли предполагаемую гробницу Николая Чудотворца.