Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям посоветовали не раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза

Психолог Игонина: родителям не стоит раскрывать детям правду о Деде Морозе
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Родителям не стоит рассказывать детям правду о Деде Морозе. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина. По ее словам, всегда наступает тот момент, когда ребенок понимает, что зимнего волшебника не существует, но это должно произойти естественным образом.

«Некоторые дети уже в 4-5 лет успевают в саду обсудить то, что новогодние подарки заранее покупает мама и прячет в шкаф, а другие и в первом классе искренне просят Деда Мороза выполнить их мечты. Рассказывать о том, что Дед Мороз — выдумка, излишне в любом возрасте», — подчеркнула Игонина.

Если же ребенок задает прямой вопрос про существование сказочного персонажа, не стоит спешить рассказывать правду. Лучше объяснить, что подарок, который положил под елку кто-то из взрослых, передал Дед Мороз, добавила специалист.

Игонина также советует родителям предложить ребенку написать письмо Деду Морозу, поскольку это хорошая развивающая практика. Совместное составление послания волшебнику развивает память, мышление, мелкую моторику, логику и речь, отметила психолог.

По ее словам, детям, особенно дошкольного возраста, очень важно верить в сказку и мечтать, поскольку это позволяет развивать фантазию и творческий потенциал.

Ранее российские родители рассказали, как поддерживают веру детей в Деда Мороза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами