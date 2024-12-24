Родителям посоветовали не раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза

Родителям не стоит рассказывать детям правду о Деде Морозе. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина. По ее словам, всегда наступает тот момент, когда ребенок понимает, что зимнего волшебника не существует, но это должно произойти естественным образом.

«Некоторые дети уже в 4-5 лет успевают в саду обсудить то, что новогодние подарки заранее покупает мама и прячет в шкаф, а другие и в первом классе искренне просят Деда Мороза выполнить их мечты. Рассказывать о том, что Дед Мороз — выдумка, излишне в любом возрасте», — подчеркнула Игонина.

Если же ребенок задает прямой вопрос про существование сказочного персонажа, не стоит спешить рассказывать правду. Лучше объяснить, что подарок, который положил под елку кто-то из взрослых, передал Дед Мороз, добавила специалист.

Игонина также советует родителям предложить ребенку написать письмо Деду Морозу, поскольку это хорошая развивающая практика. Совместное составление послания волшебнику развивает память, мышление, мелкую моторику, логику и речь, отметила психолог.

По ее словам, детям, особенно дошкольного возраста, очень важно верить в сказку и мечтать, поскольку это позволяет развивать фантазию и творческий потенциал.

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