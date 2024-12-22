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Юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки

Юрист Спиридонова: запускать салюты на балконах, возле домов и в метель нельзя
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Александр Гальперин/РИА Новости

В России нельзя запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых домов и в метель. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

Она отметила, что фейерверки можно запускать на открытой местности в радиусе 50 метров от домов. При этом разрешено это делать лицам старше 16 лет. Рядом с местом запуска не должно быть деревьев, линий электропередачи, добавила она.

Юрист отметила, что правила не касаются хлопушек и бенгальских огней.

Опрос kp.ru показал, что только 13% россиян каждый Новый год запускают фейерверки. По мнению респондентов, без праздничных салютов в новогоднюю ночь не обойтись. При этом 86% опрошенных ответили, что никогда не запускали фейерверки и в этот раз не планируют. Многие считают пиротехнику пустой тратой денег, некоторые опасаются запускать ее. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что запускали салюты в детстве, другие — до несчастного случая.

Ранее работающим в Новый год россиянам дали два главных совета.

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