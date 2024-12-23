Россиянам усложнили онлайн-покупку пиротехники

Россиянам теперь будет сложнее купить пиротехнику на маркетплейсе Wildberries. Онлайн-площадка перешла на новый формат работы с такими изделиями – теперь она выступает только как витрина товаров, а за доставку и хранение отвечает исключительно продавец, рассказал 360.ru представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский.

Сегодня на маркетплейсе от продавцов пиротехники требуют сертификаты соответствия товара, также действует запрет на его покупку лицами младше 18 лет, заверил Борщевский. Кроме того, представители площадки проинструктировали курьеров о правилах доставки пиротехники и выдачи – их могут вручить только взрослому покупателю.

По словам представителя Wildberries, эти правила не уменьшили объемы заказов, которые с приближением праздников подскочили на 150%.

Напомним, за последние дни в РФ прошла волна взрывов и поджогов в результате запуска пиротехники в помещениях – так, в Москве и области за сутки зарегистрировано свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах. Среди задержанных много пожилых людей. Уточнялось, что поджоги и подрывы петард в зданиях они совершали по указанию мошенников с Украины, которые грозят им уголовными делами по тяжким статьям.

Ранее в Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в банке.