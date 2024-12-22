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Названо число поджогов по заданиям мошенников, которые произошли за сутки

ТАСС: в столичном регионе за сутки совершено более 10 поджогов и взрывов
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Shutterstock

Свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки зарегистрировано в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время по фактам преступлений проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

ТАСС отмечает, что бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

Кроме того сообщалось, что неизвестный запустил салют в отделении «Почты России» в подмосковных Химках. По словам очевидцев произошедшего, посетители «в ужасе выбегали на улицу». По данным Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в помещение «Почты России», «поставил упаковку ракет на пол и поджег».

Ранее мужчину, взорвавшего петарду в ТЦ в Королеве, задержали в отделении полиции.

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