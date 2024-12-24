Якубович помог Путину исполнить мечту девочки из Белгородской области

Народный артист РФ Леонид Якубович помог российскому президенту Владимиру Путину исполнить желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Телеведущий пригласил Маргариту с родителями на съемки новогоднего выпуска «Поле чудес» в качестве зрителей студии, а затем организовал вертолетную экскурсию.
«Девочку покатали на вертолете, покатали в симуляторе Superjet в сопровождении руководства компании «Аэрофлот», — сказал Песков.
Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».
Маргарита рассказала Путину, что впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также посетила Национальный центр «Россия».
Ранее в России украсили главную новогоднюю елку.