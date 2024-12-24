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Якубович помог Путину исполнить мечту девочки из Белгородской области

Якубович помог Путину в исполнении желания девочки из Белгородской области
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Телеграм-канал RIA_Kremlinpool

Народный артист РФ Леонид Якубович помог российскому президенту Владимиру Путину исполнить желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской, которая мечтает стать пилотом. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Телеведущий пригласил Маргариту с родителями на съемки новогоднего выпуска «Поле чудес» в качестве зрителей студии, а затем организовал вертолетную экскурсию.

«Девочку покатали на вертолете, покатали в симуляторе Superjet в сопровождении руководства компании «Аэрофлот», — сказал Песков.

Шарик с мечтой Маргариты глава государства снял с «Елки желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать».

Маргарита рассказала Путину, что впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также посетила Национальный центр «Россия».

Ранее в России украсили главную новогоднюю елку.

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