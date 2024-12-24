Столб пара окутал уральский Алапаевск, где прорвало трубу с кипятком

В Алапаевске Свердловской области прорвало трубу с кипятком

В Алапаевске Свердловской области прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Из-за прорыва горячей воды образовалось много пара. Поэтому на улице плохая видимость.

На видео, которое опубликовал Ural Mash, слышны крики людей. Маленький ребенок говорит: «У нас потоп».

Коммунальные службы Алапаевска пока не отчитались о мерах устранения аварии.

В ноябре в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Колеса припаркованных машин оказались в горячей воде.

Также в многоквартирном доме в Москве прорвало трубу с горячей водой. В нескольких квартирах люди остались без электроэнергии.

Ранее в Москве прорвало трубу с кипятком в здании банка.