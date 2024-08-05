В московском банке прорвало трубу с кипятком

В здании банка в Басманном районе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Помещение начало заливать кипятком, который льется на электрооборудование, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в цокольном этаже семиэтажного административного здания, расположенном в Большом Златоустинском переулке. Уточняется, что на место происшествия уже вызвали экстренные службы и электриков.

По данным источника, никто не пострадал, причины прорыва трубы выясняют специалисты.

До этого в столовой петербургской гимназии прорвало трубу с горячей водой – никто из сотрудников и учащихся не пострадал.

Ранее в Приморском крае трубу с кипятком прорвало в колледже.