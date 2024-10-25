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В жилом доме Москвы прорвало трубу с горячей водой

360.ru: прорыв трубы с горячей водой в Москве привел к короткому замыканию

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Unsplash

В жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП случилось в доме, расположенном рядом со станцией метро «Пятницкое шоссе». Экстренные службы уже выехали на место происшествия, причины прорыва трубы с горячей водой уточняются.

На днях в Москве прорвало трубу с горячей водой в здании банка. В результате помещение с электрооборудованием начало заливать кипятком. Так как авария произошла в цокольном этаже, никто не пострадал.

В Госдуме до этого россиян предупредили о новых авариях с отоплением предстоящей зимой. Это связано с высоким износом коммунальных сетей – состояние инфраструктуры требует большого финансирования и длительной работы.

Ранее в Москве возле МГИМО затопило улицу.

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