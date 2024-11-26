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В Петербурге прорвало трубу с кипятком

В Петербурге на Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге на улице Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал 78.ru.

Как стало известно корреспондентам, прорыв случился у дома №27, корпус 1 рядом с проезжей частью. Очевидцы сообщили о густом паре, который заполонил улицу. Колеса припаркованных машин оказались в горячей воде. Движение транспорта по улице перекрыли на участке от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара.

Предварительно, пострадали три человека, которые выбирались из оказавшегося посреди кипятка автомобиля. Их доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ожоги получили 33-летний и 70-летний мужчины, а также 67-летняя работница школы.

В конце октября в жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества.

Незадолго до того в Москве прорвало трубу с горячей водой в здании банка. В результате помещение с электрооборудованием начало заливать кипятком.

Ранее во Владивостоке возбудили дело после падения пенсионерки в кипяток.

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