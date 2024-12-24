Житель Екатеринбурга пытался поджечь банкомат

Молодой человек пытался поджечь банкомат в Екатеринбурге

Молодой человек пытался поджечь банкомат в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

«Сегодня, 24 декабря, около 16.20 в ТРЦ Мегаполис был задержан молодой человек, пытавшийся зажечь фейерверк возле линии банкоматов», — говорится в сообщении.

Подозрительные действия мужчины заметили двое прохожих. Они скрутили его и спасли других посетителей ТЦ от ожогов.

Незадолго до этого в Перми двое человек пострадали в результате поджога банкоматов. Первый поджог произошел на улице Мира, а второй — в банковском отделении на улице Ленина. В одном из поджогов подозревают 50-летнюю местную жительницу.

В понедельник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Бологое, расположенного в Тверской области, за попытку поджога одного из отделений банка.

Ранее сообщалось, что в Норильске полицейские ищут женщину, которая подожгла банкомат.