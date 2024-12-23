В Перми двое человек пострадали при поджоге банкоматов

ТАСС: в Перми двое человек получили травмы при поджоге банкоматов

В Перми двое человек пострадали в результате поджога банкоматов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый поджог произошел в банкомате на улице Мира, а второй — в банковском отделении на улице Ленина, отметил собеседник издания. Не исключается, что пострадали сами поджигатели.

По предварительной информации, злоумышленники подожгли банкоматы, выполняя указания украинских аферистов, сообщает агентство.

В местной полиции добавили, что уже задержали 50-летнюю женщину, ее подозревают во втором поджоге.

В понедельник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Бологое, расположенного в Тверской области, за попытку поджога одного из отделений банка. Находившиеся в помещении люди потушили огонь до прибытия сотрудников экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина действовал по заданию мошенников с Украины.

Ранее в России раскрыли схему мошенников по принуждению граждан к поджогам.