В Норильске полицейские ищут женщину, которая подожгла банкомат

В Норильске полицейские устанавливают личность женщины, которая подожгла банкомат. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в отделении банка на улице Металлургов. Следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения и обнаружила, что банкомат подожгла некая женщина 32-40 лет на вид. Подозреваемая была одета в длинную черную куртку и черную шапку, а свои действия снимала на телефон. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение подозреваемой в поджоге.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

До этого 70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов. Мужчина причастен к поджогам банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина. Он также пытался совершить еще один поджог, но безуспешно.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы.