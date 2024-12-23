Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области мужчина пытался устроить пожар в отделении банка

ТАСС: в Бологом задержали мужчину, пытавшегося поджечь отделение банка
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Бологое, расположенного в Тверской области, за попытку поджога одного из отделений банка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Бологом мужчина зашел в отделение банка <...> и попытался совершить поджог», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что находившиеся в помещении люди потушили огонь до прибытия сотрудников экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, мужчина действовал по заданию мошенников с Украины.

23 декабря пресс-служба министерства внутренних дел РФ заявила, что в городе Норильске в Красноярском крае неизвестная подожгла банкомат в одном из отделений финансовой организации. Инцидент произошел на улице Металлургов.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что пожар устроила женщина 32–40 лет на вид. Она снимала свои действия на телефон. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность подозреваемой и ее местонахождение.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян поджигать банкоматы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами