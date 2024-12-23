В Тверской области мужчина пытался устроить пожар в отделении банка

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Бологое, расположенного в Тверской области, за попытку поджога одного из отделений банка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Бологом мужчина зашел в отделение банка <...> и попытался совершить поджог», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что находившиеся в помещении люди потушили огонь до прибытия сотрудников экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, мужчина действовал по заданию мошенников с Украины.

23 декабря пресс-служба министерства внутренних дел РФ заявила, что в городе Норильске в Красноярском крае неизвестная подожгла банкомат в одном из отделений финансовой организации. Инцидент произошел на улице Металлургов.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что пожар устроила женщина 32–40 лет на вид. Она снимала свои действия на телефон. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность подозреваемой и ее местонахождение.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян поджигать банкоматы.