Россиянин получил десять лет за изнасилование 15-летней падчерицы

В ХМАО суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу. Об этом со ссылкой на пресс-службу окружных судов сообщает «Вестник Сургутского района».

По информации издания, установлено, что житель Нягани совершил изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы. Суд признал россиянина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области женщина узнала, что ее 35-летний сын надругался над 13-летней школьницей, и сдала его сотрудникам правоохранительных органов. О пострадавшей известно лишь то, что она воспитывается в неполной семье. Подозреваемый уже имеет судимости за насильственные преступления.

Ранее в Екатеринбурге мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал ее.