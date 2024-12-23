Россиянка заявила в полицию на взрослого сына, который изнасиловал школьницу

На Урале женщина сдала в полицию собственного сына, надругавшегося над ребенком

В Свердловской области женщина узнала, что сын надругался над 13-летней школьницей, и сдала его сдала силовикам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Жительница поселка Бубчиково Алапаевского района обратилась к правоохранителям, чтобы привлечь к ответственности 35-летнего сына, который надругался над несовершеннолетней. Инцидент произошел ночью 20 декабря в Ленинском районе Екатеринбурга, в этот момент мужчина был пьян.

«Он задержан, свою вину не признает», — добавил собеседник агентства.

О пострадавшей известно лишь то, что она воспитывается в неполной семье. Подозреваемый уже имеет судимости за насильственные преступления. Возбуждено уголовное дело, в СК ситуацию пока не комментировали.

Ранее женщина пожаловалась полицейским на своего наркодилера и была задержана.