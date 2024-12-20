В Екатеринбурге мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал ее

В Екатеринбурге мужчина позвал бездомную в гости и изнасиловал, сообщает источник Ura.ru.

Инцидент произошел в Октябрьском районе ночью 14 декабря. Местный житель позвал к себе незнакомую женщину, которую встретил на улице. Та согласилась, вдвоем они стали распивать спиртное. Внезапно 50-летний хозяин квартиры набросился на гостью и надругался над ней.

По словам собеседника агентства, подозреваемый попал в СИЗО. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но свою вину мужчина пока не признает.

До этого житель Казани изнасиловал гостью и выкинул ее в окно. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У пациентки диагностировали переломы позвоночника и копчика, о состоянии россиянки не сообщается.

Ранее в Якутии преподаватель колледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить.