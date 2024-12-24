Руководство полиции Украины обязали выучить английский язык

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в своем Telegram-канале, что руководство украинской полиции обязали выучить английский язык.

«Нацполиция и ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. — «Газета.Ru») теперь должны знать английский язык», — поделился Гончаренко.

Отмечается, что кандидаты на руководящие должности в этих ведомствах при трудоустройстве должны будут показать знание английского языка.

Кабмин Украины утвердил список должностей с требованием к кандидатам на знание английского языка, и, помимо полиции и ГСЧС, в него вошли сотрудники руководящего звена Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения. Для госслужащих также предусмотрены надбавки 10% к окладу за владение английским на уровне В2 и выше. С сентября 2026 года английский будет использоваться «для обучения в садиках и других дошкольных заведениях.

Ранее в украинских детских садах запретили русский язык.