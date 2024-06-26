На Украине английский сделали языком международного общения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной рады.

Закон определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Как поясняла депутат Евгения Кравчук, это требование будет обязательным для глав местных администраций, их заместителей, сотрудников прокуратуры, старшего и среднего руководящего состава Нацполиции, а также налоговых и таможенных органов.

Для госслужащих также предусмотрены надбавки 10% к окладу за владение английским на уровне В2 и выше. С сентября 2026 года английский будет использоваться «для обучения в садиках и других дошкольных заведениях. Кроме того, через два года после вступления закона в силу властям необходим обеспечить дублирование информации на английском на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта.

4 июня Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.

Осенью 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране люди плохо знают или совсем не владеют английским языком, поэтому правительство запустит всеобъемлющую и доступную программу по изучению этого языка.

Ранее в украинских детских садах запретили русский язык.