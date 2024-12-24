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Подозреваемых в поджоге снегоуборочной машины подростков отправили в СИЗО

Суд арестовал двух подростков, поджегших снегоуборочную машину в Тобольске

Тобольский городской суд заключил под стражу двух подростков, которых подозревают в поджоге снегоуборочного локомотива на ж/д станции Тобольск. Информация об этом появилась на сайте объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«По постановлению суда несовершеннолетний К. будет находиться по стражей по 22 февраля 2025 года, а несовершеннолетний Д. по 21 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

В отношении несовершеннолетних возбудили дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Предполагается, что поручение поджечь снегоуборщик подростки получили в мессенджере — неизвестный пообещал заплатить за совершение диверсии.

До этого сообщалось, что Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее в Совфеде поддержали ужесточение наказаний за вовлечение детей в преступления.

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