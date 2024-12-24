В Тюменской области подростков обвинили в поджоге на железной дороге

В Тюменской области двум молодым людям предъявили обвинение по делу о совершении террористического акта. Об этом сообщает центральное МСУТ СКР.

Инцидент произошел в Тобольске на одноименной железнодорожной станции. По версии правоохранительных органов, подростки подожгли снегоуборщик. На кадрах с места инцидента видно, что техника обгорела. После произошедшего молодых людей задержали.

В отношении несовершеннолетних возбудили дело по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

До этого в Тюмени подростков задержали за покушение на теракт на железной дороге. Школьник в возрасте 14 лет предложил своему 13-летнему другу выполнить задание от человека, с которым он общался в мессенджере.

Позже оба отправились к станции Войновка и хотели поджечь релейный шкаф, но заметили прохожего, испугались и решили не доводить дело до конца.

Вскоре мать младшего обо всем узнала и рассказала полиции. Уголовное дело возбудили в отношении старшего приятеля, так как он достиг возраста уголовной ответственности.

Ранее в Рыбинске молодые люди подожгли релейный шкаф за деньги и отправились в тюрьму.