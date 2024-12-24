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В Госдуме объяснили, в чем отличие «российской мечты» от западной

Депутат ГД Киселев: россияне мечтают сами строить будущее своей страны
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выявивший формирование среди молодежи «российской мечты». По мнению парламентария, молодые россияне мечтают сами строить успешную и счастливую страну.

«Молодежь хочет гордиться своей страной, общими достижениями. И так сегодня уже и происходит. Они хотят быть уверены в своем будущем и готовы тоже трудиться для этого», — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что молодежная политика в России за последние годы стала меняться. Молодые люди, по его словам, стремятся быть самостоятельными и активными, желают участвовать в принятии решений и хотят, чтобы общество училось им больше доверять.

Согласно результатам недавнего исследования ВЦИОМ, российская молодежь начала стремиться к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту».

Руководитель Департамента политических исследований Михаил Мамонов до этого отмечал, что социологи фиксируют бесспорный приоритет семейных ценностей у россиян как на уровне установок, так и на уровне поведения.

Ранее россияне отметили важность опросов общественного мнения.

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