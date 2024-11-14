Россияне отметили важность опросов общественного мнения

Большинство россиян (83%) в той или иной степени отметили важность опросов общественного мнения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню социолога в России, который отмечается 14 ноября.

Так, 45% респондентов заявили об этом с полной уверенностью. При этом 38% считают, что опросы общественного мнения «скорее нужны». Отмечается, что в этом году расчетный индекс интереса к социологическим опросам, который показывает, насколько россиянам интересны социологические опросы, достиг 56 п. из максимально возможных 100.

Согласно результатам мониторингового опроса, пик востребованности опросов общественного мнения был в 2018 и 2022 годах. Тогда 91% россиян в той или иной степени отмечали необходимость этого инструмента. Расчетный индекс интереса к социологическим опросам, рассчитанный на основе полученных ответов, составлял 66 и 67 п. соответственно.

В ходе исследования 69% его участников ответили, что опросы в той или иной степени отражают действительные мнения граждан. Так, 16% ответили, что опросы «безусловно отражают» мнение граждан, а 53% — «скорее отражают». В свою очередь, только 7% россиян ответили, что опросы «безусловно не отражают» мнение граждан, а 16% — «скорее не отражают».

При этом респонденты, которые выразили доверие этому инструменту, выделили основные причины доверять опросам. Так, они назвали искренность респондентов («что думают, то и говорят» — 22%, «отвечают честно / говорят правду» — 17%) и возможность быть услышанными («власть услышит мнение людей» — 18%).

В свою очередь, сторонники противоположной точки зрения аргументируют свое мнение неискренностью респондентов, в первую очередь вызванную страхом последствий от чрезмерной откровенности («боязнь говорить правду / высказать мнение» — 13%, «не все честно отвечают на вопросы» — 12%, «люди боятся последствий / уголовной ответственности» — 7%), а также тем, что не видят в опросах практического смысла («ничего не меняется после опросов» — 13%, «не прислушиваются к народу» — 7%).

Отмечается, что всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 1 ноября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.