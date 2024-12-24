Преподаватель курского вуза поджег полицейскую машину

Преподаватель университета в Курске совершил поджог автомобиля полиции по указанию злоумышленников, курировавших его действия по телефону. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным следствия, ночью мужчина 1980 года рождения облил служебную машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Полицейские задержали поджигателя по горячим следам. На допросе он рассказал, что перевел мошенникам около 4 млн рублей. Они пообещали, что вернут деньги, если он совершит поджог автомобиля МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении преподавателя вуза и арестовали его на два месяца.

Накануне учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников. По данным местных жителей, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова. Злоумышленницу задержали на месте.

На днях в Ростове-на-Дону подростки по заданию куратора подожгли электровоз. Инцидент произошел на станции Ростов-Товарный. После произошедшего правоохранители оперативно задержали троих несовершеннолетних, которые причастны к поджогу.

Ранее в Подмосковье аферисты обманули двух пенсионерок ради поджога автомобиля полиции.