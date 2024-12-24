В Подмосковье аферисты разыграли операцию ради поджога автомобиля полиции

В Реутове мошенники разыграли операцию по поджогу автомобиля полиции

Мошенники организовали сложную операцию, чтобы поджечь полицейский автомобиль в подмосковном Реутове. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

80-летнюю пенсионерку Людмилу Матвеевну уговорили сделать ложный вызов о краже шубы, чтобы вызвать полицию на место. Вторая пенсионерка, 73-летняя Нина Борисовна, поджидала полицейскую машину и облила ее бензином.

Когда полицейский прибыл на вызов к Людмиле, Нина подошла к его автомобилю и учинила поджог. Очевидцы вызвали полицию.

Полицейские задержали Нину Борисовну, которая в момент задержания выкрикивала «Слава Украине». Она сообщила, что Людмила Матвеевна была частью плана — она сделала ложный вызов, чтобы выманить полицейского на место.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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