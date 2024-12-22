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Во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции

SHOT: школьная учительница пыталась сжечь отдел полиции во Владимирской области
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Телеграм-канал «SHOT»

Учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По данным местных жителей, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова. Злоумышленницу задержали на месте.

Подозреваемая призналась, что стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 1,5 миллиона рублей, а затем предложили вернуть деньги в обмен на поджог.

Полицейские самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал. По словам очевидцев, задержанная преподает английский язык в местной школе.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Пенсионерка воспользовалась горючей жидкостью, поднесла спичку к банкомату, после чего в здании начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее депутат раскритиковал мошенников, которые заставляют россиян устраивать поджоги.

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