Во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции

Учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По данным местных жителей, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова. Злоумышленницу задержали на месте.

Подозреваемая призналась, что стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 1,5 миллиона рублей, а затем предложили вернуть деньги в обмен на поджог.

Полицейские самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал. По словам очевидцев, задержанная преподает английский язык в местной школе.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Пенсионерка воспользовалась горючей жидкостью, поднесла спичку к банкомату, после чего в здании начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее депутат раскритиковал мошенников, которые заставляют россиян устраивать поджоги.