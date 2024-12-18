В Ростове подростки по заданию куратора подожгли электровоз

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после поджога железнодорожного электровоза. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на станции Ростов-Товарный. После произошедшего правоохранители оперативно задержали троих несовершеннолетних, которые причастны к поджогу.

«На допросе у следователя молодые люди дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Подростки стали фигурантами уголовного дела по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «МВД медиа», подросткам 15, 16 и 18 лет. По их словам, за выполнение задания им пообещали 150 тысяч рублей, которые куратор должен был перевести на электронный кошелек.

Ранее мужчина совершил поджог на железной дороге по заданию лжесотрудника ФСБ.