Дипломаты выясняют причины крушения судна РФ в Средиземном море

Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства крушения российского грузового судна Ursa Major, затонувшего Средиземном море между Испанией и Алжиром. Об этом агентству РИА Новости заявили в диппредставительстве.

«Посольство выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега российского грузового судна Ursa Major. Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», — рассказали в посольстве.

24 декабря испанские СМИ сообщили, что Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. Уточняется, что 14 членов экипажа спасены и переправлены в порт Картахены, а двое — пропали без вести. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении Владивостока, прибытие было запланировано на 22 января.

До происшествия с Ursa Major не было никаких проблем, в том числе не наблюдалось текучки среди экипажа, рассказал бывший гендиректор ООО «СК-Юг» — компании, владеющей судном.

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