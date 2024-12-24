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Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром после взрыва

Судно из РФ затонуло между Испанией и Алжиром, двое членов экипажа пропали
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило испанское издание Espanol.

«Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между [испанским муниципалитетом] Агилас [в провинции Мурсия] и городом Оран [в Алжире] в этот понедельник...», — говорится в сообщении.

По данным издания, это произошло после взрыва в машинном отделении корабля. Четырнадцать членов экипажа были спасены и переправлены в порт Картахены, двое — пропали без вести.

В спасательных работах приняли участие несколько судов, работавших в том же районе, а позже к специалистам морской спасательной службы присоединились судно «Клара Кампоамор» и патрульный катер ВМС Сервиолы.

Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.

Ранее в Индии военный катер врезался в пассажирский паром.

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