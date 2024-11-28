Пьяный капитан и шторм. У Териберки затонуло судно с туристами Гид группы с затонувшего в Териберке судна заказал прогулку через компанию

27 ноября у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после аварии. Капитан задержан, решается вопрос об аресте.

Следователи задержали капитана маломерного судна «Боец», затонувшего у Териберки 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

По данным SНОТ, капитана затонувшего судна зовут Андрей Клюшников, ему 66 лет.

«В анализах у него было обнаружено 0,2 мг/л алкоголя. Это примерно как одна бутылка пива» , — говорится в сообщении Telegram-канала.

Сам капитан объяснил, что выпил уже после ЧП, сообщило агентство РИА Новости.

Следователи провели у Клюшникова обыски, изъяли документацию и допросили очевидцев.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «А» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Отправились смотреть на китов

Судно «Боец» с пассажирами на борту опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка накануне, 27 ноября. На борту в этот момент находились 11 человек, из них, по данным SHOT, пятеро — дети.

«Боец» накренился на бок, люди смогли выплыть и залезть на него. Их подобрали проплывающие судна и доставили на берег.

«Экипажи проходящих мимо судов подобрали людей и передали информацию о случившемся. Никто не пострадал», — сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В море не было китов, но было объявлено штормовое предупреждение

В момент крушения действовал запрет на выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря , сообщало ГУМЧС России по Мурманской области.

Как считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис, капитан Клюшников об этом знал.

«Недопустимо выходить в море во время действия запрета, о котором предприниматель знал. Вместе с правоохранительными органами сделаем все, чтобы привлечь к ответственности за это этого нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком. Нельзя гнаться за прибылью, рискуя жизнью людей», — заявил Андрей Чибис (цитата по 51.ru).

SНОТ утверждает, что в день крушения даже было объявлено штормовое предупреждение , организаторы тура знали о нем, но все же отправились в море. Кроме того, китов, которых хотели увидеть туристы, не было около двух месяцев.

«Большая вероятность увидеть животных есть в декабре. Но организаторы пошли на ухищрение: сообщили, что, по их прогнозам, киты должны приплыть сегодня», — отмечает SНОТ.

Во время инцидента в море была обычная погода, рассказал «Газете.Ru» местный житель Артем.

«Пара человек намокли, но никто не пострадал. В море страшного ничего нет — обычная рабочая погода», — рассказал мужчина.

Без жилетов и инструктажа

Некоторые туристы были без спасательных жилетов, для них не был проведен инструктаж, сообщает SНОТ.

Кроме того, экскурсия была организована на «полусамодельном» судне, которое предназначено только для плавания по рекам , утверждает SНОТ.

«Боец» не был предназначен для моря, но капитан сам увеличил его на три метра . Ему несколько раз говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Но бизнесменов, которые пытались максимально заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало», — пишет Telegram-канал.

По данным сайта kp.ru, тур организовал гид Константин Барахов.

«Вы если заказываете такси и случается ДТП, то виноват кто? Водитель или тот, кто заказывает такси? Вот и тут также, я заказывал морскую прогулку у компании, которая этим занимается не первый год, накануне я специально спросил про условия выхода в море и погоду, на что меня заверили, что погода в порядке и выход безопасен», — объяснил гид «КП»-Мурманск».

Сейчас тур «Молодежная Териберка», по которому приехали пострадавшие туристы, недоступен для бронирования.