Пьяный капитан и шторм. У Териберки затонуло судно с туристами

Следователи задержали капитана маломерного судна «Боец», затонувшего у Териберки 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
«В ходе проведения медицинского освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.
По данным SНОТ, капитана затонувшего судна зовут Андрей Клюшников, ему 66 лет.
«В анализах у него было обнаружено 0,2 мг/л алкоголя. Это примерно как одна бутылка пива», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Сам капитан объяснил, что выпил уже после ЧП, сообщило агентство РИА Новости.
Следователи провели у Клюшникова обыски, изъяли документацию и допросили очевидцев.
«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.
Идет расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «А» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Отправились смотреть на китов
Судно «Боец» с пассажирами на борту опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка накануне, 27 ноября. На борту в этот момент находились 11 человек, из них, по данным SHOT, пятеро — дети.
«Боец» накренился на бок, люди смогли выплыть и залезть на него. Их подобрали проплывающие судна и доставили на берег.
«Экипажи проходящих мимо судов подобрали людей и передали информацию о случившемся. Никто не пострадал», — сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В море не было китов, но было объявлено штормовое предупреждение
В момент крушения действовал запрет на выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря, сообщало ГУМЧС России по Мурманской области.
Как считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис, капитан Клюшников об этом знал.
«Недопустимо выходить в море во время действия запрета, о котором предприниматель знал. Вместе с правоохранительными органами сделаем все, чтобы привлечь к ответственности за это этого нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком. Нельзя гнаться за прибылью, рискуя жизнью людей», — заявил Андрей Чибис (цитата по 51.ru).
SНОТ утверждает, что в день крушения даже было объявлено штормовое предупреждение, организаторы тура знали о нем, но все же отправились в море. Кроме того, китов, которых хотели увидеть туристы, не было около двух месяцев.
«Большая вероятность увидеть животных есть в декабре. Но организаторы пошли на ухищрение: сообщили, что, по их прогнозам, киты должны приплыть сегодня», — отмечает SНОТ.
Во время инцидента в море была обычная погода, рассказал «Газете.Ru» местный житель Артем.
«Пара человек намокли, но никто не пострадал. В море страшного ничего нет — обычная рабочая погода», — рассказал мужчина.
Без жилетов и инструктажа
Некоторые туристы были без спасательных жилетов, для них не был проведен инструктаж, сообщает SНОТ.
Кроме того, экскурсия была организована на «полусамодельном» судне, которое предназначено только для плавания по рекам, утверждает SНОТ.
«Боец» не был предназначен для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Ему несколько раз говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Но бизнесменов, которые пытались максимально заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало», — пишет Telegram-канал.
По данным сайта kp.ru, тур организовал гид Константин Барахов.
«Вы если заказываете такси и случается ДТП, то виноват кто? Водитель или тот, кто заказывает такси? Вот и тут также, я заказывал морскую прогулку у компании, которая этим занимается не первый год, накануне я специально спросил про условия выхода в море и погоду, на что меня заверили, что погода в порядке и выход безопасен», — объяснил гид «КП»-Мурманск».
Сейчас тур «Молодежная Териберка», по которому приехали пострадавшие туристы, недоступен для бронирования.