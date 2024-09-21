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Минобрнауки РФ обновило перечень вступительных испытаний в вузы

Минобрнауки: ЕГЭ по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы

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Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Это следует из соответствующего проекта указа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту. Дополнительно (по выбору вуза или абитуриента) можно будет выбрать еще один или два профильных предмета из перечня рекомендованных.

Кроме того, сохраняется требование к абитуриенту предоставить результаты ЕГЭ по трем (или четырем в ряде случаев) предметам, а также право университета формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.

13 сентября сообщалось, что правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ. Тем не менее авторы документа намерены продолжить добиваться модернизации системы оценки качества полученных школьниками знаний.

Ранее российские учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ.

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