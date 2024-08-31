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Российские учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор рассказал о предложениях по реформированию ЕГЭ и ОГЭ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В России могут изменить форматы проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), соответствующие предложения уже поступили на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Подробности РБК рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Так, в ЕГЭ по литературе может появиться устная часть, а в порядок сдачи сочинения и собеседования на ОГЭ по русскому языку хотят внести определенные изменения.

Кроме того, экзамены планируют перевести в цифровой формат. Предполагается, что первые экзамены на компьютерах начнут сдавать после 2030 года. При этом проверять бланки будут люди, так как эксперты считают, что искусственный интеллект пока не готов к такой работе.

До этого в Рособранадзоре рассказали, что предложение о предоставлении возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах не нашло поддержки. Считается, что это может нарушить принцип равенства в пользу тех, кто проживает в крупных городских агломерациях.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, почему запретили школьникам приводить примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ.

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