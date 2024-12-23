Главу «Корпорации развития Курской области» отстранили от работы на время расследования

Генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина отстранят от работы на время расследования деятельности организации. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании регионального правительства, передает РИА Новости.

Ранее Лукина арестовали на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

По словам Хинштейна, отстранение не говорит о виновности главы корпорации. Он отметил, что «конституционные нормы о презумпции невиновности никто не отменял», и только суд может признать человека виновным.

«Но в условиях отсутствия на рабочем месте по объективным причинам должностного лица, руководителя корпорации, он, безусловно, должен быть временно от этой работы отстранен», – подчеркнул врио главы региона.

Он добавил, что необходимо серьезно проанализировать деятельность организации и понять, «насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей».

По версии следствия, действия Лукина привели к необоснованному расходованию 173 млн рублей.

Ранее в Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам.