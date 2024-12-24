Mash: бывшего губернатора Курской области вызвали на допрос в СК

Mash: экс-губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем после допроса в Следственном комитете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, следователи установили прямую связь между Смирновым и задержанным генеральным директором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.

Они познакомились, когда Смирнов работал в Фонде капитального ремонта в Москве, а Лукин был замначальника Мосжилинспекции.

Mash утверждает, что на защитные сооружения под Курском выделили из бюджета 15 млрд рублей. При этом большую часть средств получили подставные юрлица.

20 декабря Лукина задержали в Курске. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.

Ранее у гендиректора Корпорации развития Курской области провели обыск.