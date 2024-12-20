Уголовное дело возбудили после заражения екатеринбурженок ботулизмом из-за шпрот «За Родину»

Уголовное дело возбудили после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, употреблявших рыбные консервы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Свердловская полиция».

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).

Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Представители МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции.

В МВД рассказали, что 7 декабря две женщины купили на территории мини-рынка шпроты, после употребления которых заразились ботулизмом. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

Горелых призвал всех, кто приобретал соответствующие рыбные консервы на этом рынке, обратиться в полицию. Как пишет РИА Новости, речь идет о шпротах марки «За Родину», которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом «За Родину». По данным агентства, женщины купили их у неизвестного лица с грузовой машины.

20 декабря Ura.ru сообщало, что в Екатеринбурге нашли 200 тонн опасных консервов на подпольном складе.

Ранее сообщалось, что заразившиеся ботулизмом екатеринбурженки находятся в реанимации.