Две россиянки заразились ботулизмом, поев шпроты

В Свердловской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало два случая заражения ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Две заболевшие женщины обратились за помощью медиков после того, как поели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину». Консервы были изготовлены в сентябре 2024 года на рыбном заводе компании в поселке Взморье Калининградской области.

«Остатки консервов были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В продукции выявлен ботулотоксин», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Со слов одной из потерпевших, она приобрела продукцию с машины на мини-рынке около ДК «ВОС» в Екатеринбурге.

Медики уточнили, что в крови женщин был найден ботулотоксин, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве.