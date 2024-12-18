Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две россиянки заразились ботулизмом, поев шпроты

В Екатеринбурге у двух женщин выявили ботулизм, они ели шпроты в масле

close
Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

В Свердловской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало два случая заражения ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Две заболевшие женщины обратились за помощью медиков после того, как поели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину». Консервы были изготовлены в сентябре 2024 года на рыбном заводе компании в поселке Взморье Калининградской области.

«Остатки консервов были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В продукции выявлен ботулотоксин», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Со слов одной из потерпевших, она приобрела продукцию с машины на мини-рынке около ДК «ВОС» в Екатеринбурге.

Медики уточнили, что в крови женщин был найден ботулотоксин, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами