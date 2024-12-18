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В России прекратили продажу шпрот «За Родину» из-за отравления в Екатеринбурге

Х5 прекратила продажу шпрот «За Родину» после информации об отравлении

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Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Компания компания Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажу шпрот марки «За Родину» по всей России и заблокировала их поставки после сообщений об отравлении продуктом в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В Х5 уточнили, что поставки товара на распределительные центры заблокированы до подведения итогов проверки. Компания направила продукт на лабораторные исследования и анализирует жалобы со стороны потребителей.

18 декабря в Свердловской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало два случая заражения ботулизмом. Две заболевшие девушки обратились за помощью медиков после того, как поели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину». Консервы были изготовлены в сентябре 2024 года на рыбном заводе компании в поселке Взморье Калининградской области.

В начале декабря сообщалось, что заразившиеся ботулизмом россияне потребовали компенсаций от сервисов «Кухня на районе» и «Самокат». В настоящее время в суды поданы три гражданских иска. Истцы требуют компенсации ущерба на суммы от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Ранее ученая рассказала, какие растительные продукты чаще всего вызывают отравление.

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