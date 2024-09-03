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Эксперты рассказали, кому противопоказано есть консервацию

ОСН: людям с определенными заболеваниями консервация противопоказана

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Консервация и соленья обладают многими полезными качествами, особенно моченые, квашенные и малосольные овощи, которые сохраняют полезные вещества. Однако для людей с некоторыми заболеваниями есть соленья противопоказано или допустимо лишь в небольших порциях, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В небольших количествах употреблять в пищу соленья можно людям с хроническим панкреатитом и колитом. Также важно помнить, что в таких продуктах много соли, что делает их опасными для гипертоников – соль задерживает воду, провоцирует отеки и скачки артериального давления.

Также соленья не рекомендуется есть беременным женщинам, людям со слабым иммунитетом, заболеваниями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы.

В целом при употреблении в пищу консервации и солений осторожными нужно быть всем, так как при неправильном хранении или нарушениях приготовления они могут стать опасными и привести к отравлению, подчеркивают специалисты. Также они подчеркивают, что никакой пользы для организма нет в маринованных консервах, так как уксус уничтожает все полезные свойства овощей.

Напомним, эксперты до этого предупредили, что хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии, продукты могут привлекать грызунов и насекомых. Причем за самовольное использование подвалов предусмотрены штрафы до 1500 рублей.

Врачи ранее рассказали, к чему приводит избыток соленой пищи в рационе.

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