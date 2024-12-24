Психотерапевт ответила, из-за чего молодые пары разводятся

Специалист Толстая: молодые пары часто не могут адаптироваться к семейной жизни

Молодые пары чаще всего разводятся из-за того, что не смогли адаптироваться к совместной жизни. Об этом рассказала психотерапевт Наталья Толстая, передает Pravda.Ru.

По ее словам, зрелые супруги стараются сохранить отношения, потому что у них накоплен опыт совместного проживания. Эксперт также напомнила, что современные женщины часто сталкиваются с необходимостью брать на себя большую часть ответственности за семейные финансы, что может грозить ссорами и конфликтами в семье.

Толстая посоветовала молодым людям подходить к браку осознанно и работать над терпимостью и взаимопониманием, чтобы укрепить свои отношения. Она напомнила, что в семье должны присутствовать эмоциональная зрелость и готовность к компромиссам.

18 декабря советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова сообщила, что в России разводом заканчивается порядка 80% от общего числа браков. По словам Михайловой, в РФ разводятся 8 из 10 пар, заключивших брак, и это максимальное значение за все время наблюдений.

Ранее россиянам назвали кризисные периоды в браке, которые могут привести к разводу.