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Россия вышла на третье место в мире по числу разводов

ВЦИОМ: 8 из 10 браков в России заканчиваются разводом

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В России разводом заканчивается порядка 80% от общего числа браков, рассказала на пресс-конференции в Москве советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова. Эксперта цитирует ТАСС.

По словам Михайловой, в РФ разводятся 8 из 10 пар, заключивших брак, и это максимальное значение за все время наблюдений.

«Соответственно, страна по этому показателю вышла на третье место в мире по числу разводов», — сообщила представитель ВЦИОМ.

Она отметила, что основной причиной таких статистических результатов является снижение ценности официального брака, и это долгосрочный тренд. В настоящее время многие россияне пытаются манипулировать семейным статусом, чтобы получить социальные льготы, добавила Михайлова.

При этом количество разводов растет не только в России. В сентябре Национальное бюро статистики Китая сообщило, что количество заключенных браков в стране стремительно падает: с 13 миллионов в 2013 году до менее 7 миллионов в 2022 году. Это самый низкий показатель с момента начала ведения учета в 1985 году.

В то же время число разводов в Поднебесной резко возросло, достигнув рекордного показателя в 4,7 миллиона в 2019 году, что в четыре раза больше, чем два десятилетия назад.

Ранее в Госдуме объяснили, почему россияне стали отказываться от брачных договоров.

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