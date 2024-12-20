Россиянам назвали кризисные периоды в браке, которые могут привести к разводу

К разводу в паре могут привести кризисы отношений, которые возникают в разные периоды их развития. Первый наступает на второй-третий год отношений, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

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«Первый кризис наступает после 2-3 лет брака, когда проходит эмоциональная влюбленность и можно подвести итоги прохождения «притирки» характеров и поведения. Потом пара проходит вместе через рождение детей, что тоже служит проверкой брака на прочность. Важное место занимают приобретение своего жилья и взаимоотношения супругов с родителями, финансовые сложности в браке и другие факторы», – рассказал психолог.

Следующий кризисный период может наступить в 30-35 лет, если брак был заключен ранее.

«В этот этап могут проявиться психологические проблемы, «закапсулированные» с детства, какие-то скрытые комплексы, внутренние проблемы. Человек начинает анализировать – правильный ли выбор сделал по жизни, с тем ли партнером живет, тем ли делом занимается, насколько ему по душе все это. Бывает и так, что в браке один партнер развивает, растет в интеллектуальном, карьерном плане, а другой «стоит на месте», не желая никуда двигаться. Иногда это приводит к внутреннему конфликту, попытке проанализировать, обсудить с партнером. И в случае нежелания/неумения идти навстречу друг другу и договариваться пара приходит к разводу даже при наличии совместных детей», – рассказал специалист.

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