Суд назначил наказание подростку, напавшему с ножом на школьников в Краснодаре

Подростка, ранившего ножом школьников в Краснодаре, выдворят из РФ после штрафа

Прикубанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, который напал с ножом на сверстников в школе Краснодара, и вынес приговор хулигану. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судья признал виновным подростка 2010 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

«После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Судебное слушание проходило в закрытом режиме.

11 декабря сообщалось, что суд Краснодара избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, напавшему на сверстников в школе.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. По одной из версий, юноша разозлился на сверстников за то, что те громко слушали песню. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Ранее в Нижегородской области подросток напал с ножом на дядю, вернувшегося с СВО.