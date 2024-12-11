В Нижегородской области подросток напал с ножом на дядю, вернувшегося с СВО

В Богородском районе Нижегородской области устанавливаются обстоятельства нападения несовершеннолетнего на родственника, подросток ударил мужчину ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 5 декабря в поселке Буревестник. Юноша поссорился со своим дядей, который недавно вернулся с СВО, и ударил его ножом в область грудной клетки.

Спасти мужчину не удалось. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили под домашний арест.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. Нападавшего подростка удалось задержать, установлено, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Краснодаре юноша ударил нескольких сверстников ножом в школе.