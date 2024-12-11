Суд не стал арестовывать подростка, напавшего с ножом на школьников на Кубани

Суд Краснодара избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, напавшему на сверстников в школе под Краснодаром. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

″Рассмотрев материалы, суд в удовлетворении ходатайства отказал. В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий″, — говорится в сообщении.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Ранее подросток из Тулы несколько раз выстрелил в посетителя кафе.