Осужденные сбежали из колонии в Нижнем Тагиле

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Побег произошел накануне вечером. По данным канала, осужденные сломали решетку на окне и сбежали.

Их отсутствие заметили 23 декабря около 22:00 по местному времени. Все трое были приговорены к исправительным работам.

В настоящее время полицейские и сотрудники ФСИН занимаются их поиском.

7 ноября SHOT сообщал, что двое осужденных сбежали из исправительной колонии № 2 в Бурейском районе Амурской области.

После этого во ФСИН заявили, что речь идет не об исправительной колонии, а исправительном центре, поэтому осужденные не сбежали, а самовольно вышли погулять, за что будут наказаны. Там также добавили, что «вышедших погулять» вернули обратно меньше чем за сутки.

Ранее в Алтайском крае возбудили дело о покушении на сотрудника ФСИН.